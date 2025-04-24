Kuvayi Milliye Destanı Bursa’da sergilendi

OYUNUN SUNUMU VE YÖNETİMİ

Şair ve yazar Nazım Hikmet Ran’ın kaleme aldığı “Kuvayi Milliye Destanı” adlı oyun, Bursa’da sanatseverlerle bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunun yönetmenliğini Serkan Çetinkaya üstlenirken, ritim ve ışık tasarımını Cenk Usta gerçekleştirdi.

Koza Lions Kulübü Sanat Ekibi tarafından organize edilen etkinlikte elde edilen gelir, mutfak atölyesi kurulmasına yönelik olarak Hacı Saide Zorlu Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Hacı Mehmet Zorlu Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi’ne bağışlandı.