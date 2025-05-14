Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Yemen, TrUmP’ı Destekledi

YAKIN DOĞU ÜLKELERİNDEN BEĞENİYLE KABUL EDİLDİ

Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Filistin, Yemen, Lübnan ve Libya, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamaları memnuniyetle karşılıyor. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın ifade ettiği görüşlerin, Suudi Arabistan’ın çabalarıyla birlikte önemli bir destek sağladığını belirtti. Açıklamada, bu adımın Suriye’de istikrar, refah ve kalkınmaya katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

BAHREYN KRALI’NDAN TEBRİKTELER

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya tebrik telgrafı gönderdi. Kral Hamed, telgrafta, Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşılayarak, bu gelişmenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın çabalarına yanıt olarak değerlendirildiğini ifade etti. Bunun, Suriye’ye destek sağlama noktasında atılmış olumlu bir adım olduğunu söyledi.

ÜRDÜN VE FİLİSTİNDEN ÇAğRI

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın Suriye yaptırımlarını kaldırma niyetini duyurmasını memnuniyetle karşıladı. Açıklamada, bu kararın Suriye’nin yeniden inşası ve ekonomik işbirliği için önemli bir adım olduğu ifade edildi. Filistin Devlet Başkanlığı da Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu adımın “Suriye’nin istikrarına ve bölgedeki lider rolüne dönüşü için yeni bir fırsat” olarak görüldüğünü belirtti.

LÜBNAN VE YEMEN’DEN OLUMSUZ YANSIMALAR

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Trump’ın açıklamasına dair yaptığı yazılı açıklamada, bu onayın Lübnan ve bölge genelinde olumlu yansımaları olacağına vurgu yaptı ve Suudi Arabistan’a teşekkür etti. Yemen Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın açıklamasını “önemli ve olumlu bir jest” olarak nitelendirerek, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusundaki Suudi Arabistan’ın çabalarını takdirle değerlendirdi.

LİBYA VE SURİYE’DEN TARİHİ ANLAM

Libya Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın yaptığı açıklamanın Suriye’nin bölgesel ve uluslararası çevreye yeniden entegrasyonunu sağlayacak önemli bir dönüşümü yansıttığını ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Trump’ın yaptırımları kaldıracağına yönelik müjdeli haberinin “Suriye halkı için tarihi bir dönüm noktası” olduğunu dile getirdi. Trump, Suudi Arabistan’daki konuşmasında, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılacağına dair kesin talimat vereceğini ve bunun Suriye için yeni bir başlangıç olacağına inandığını ifade etti.