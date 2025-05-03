Kuveyt Hastanesi, Tıbbi Malzeme Eksikliği Açıklıyor

KUVEYT HASTANESİ OPERASYONLARININ DURMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Kuveyt Hastanesi, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde yaptığı açıklamada, “stoktaki tıbbi malzemelerin sadece bir hafta yeteceği” uyarısında bulundu. Bu açıklama, İsrail’in Gazze Şeridi’ne ait tüm sınır kapılarını kapatmasının üzerinden 60 gün geçmesinin ardından geldi. Uzun zamandır uygulanan ablukanın ardından 19 aydır saldırılarını sürdüren İsrail, özellikle 2 Mart’tan itibaren Gazze’deki Filistinlileri “aç ve susuz bırakma” politikasını sürdürmeye devam ediyor.

İHTİYAÇLARA ERİŞİM DURDU

İsrail, yardım malzemelerinin girişini engelleyerek, sınır kapılarını kapatmış ve temel ihtiyaçlara erişimi tamamen durdurmuş durumda. Gazze’de yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı belirtilirken, Filistinliler çeşitli zorluklarla, gıda ve ilaç sıkıntısıyla mücadele ediyor. Kuveyt Hastanesi, sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğunu vurgulayarak, ilaçlar, tıbbi malzemeler ve gıda maddelerinde büyük eksiklikler bulunduğunu ifade etti.

ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Hastane, açıklamasında “temel ilaçların yüzde 75’inden fazlasının kaybolmuş durumda” olduğu bilgisini paylaşarak, tıbbi personelin hastalara tedavi etme yeteneğinin ciddi şekilde azaldığını belirtti. Mevcut tıbbi stokların sadece bir hafta yetecek kadar olduğunu ve sağlık hizmetlerinin “gerçekten ciddi şekilde tehdit altında” olduğunu ifade etti. Kuveyt Hastanesi, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliklerinin acilen giderilmemesi durumunda yoğun bakım ve kronik hastaların tedavisi dahil birçok sağlık hizmetinin durma noktasına geleceği konusunda uyardı. Ayrıca, hastane uluslararası insani kuruluşlara acil müdahale çağrısı yaparak, Gazze’de yaklaşan bir sağlık felaketini önlemek için hızlı bir çözüm talep etti.

KÜRESEL KURULUŞLARDAN UYARI

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ise yaptığı dünkü açıklamada, İsrail’in uyguladığı kuşatma ve kapalı sınırlar nedeniyle Gazze’deki insani operasyonların “tam çöküşün eşiğine geldiği” konusunda uyarıda bulundu. Filistinli yetkililer ve Birleşmiş Milletler temsilcileri, İsrail’in iki aydır kapalı tutulan sınır kapılarının, temel ihtiyaçların girişine engel olmasının büyük insani felaketlere yol açtığı konusunda birçok kez uyarıda bulundu. Ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 52 bin 495’e, yaralı sayısının ise 118 bin 366’ya yükseldiği açıklandı.