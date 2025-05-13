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Kuveyt, Lübnan’ı Destekleme Taahhüdünde Bulundu

LÜBNAN CUMHURBAŞKANI KUVEYT’TE GÖRÜŞTÜ

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Kuveyt’e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Kuveyt Başbakan Vekili Şeyh Fahd Yusuf Suud es-Sabah ile Beyan Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmede Şeyh Fahd Yusuf, Lübnan’a her zaman destek vermeye hazır olduklarını yineledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Şeyh Fahd Yusuf, “Lübnan, tüm Kuveytlilerin kalbinde özel bir yere sahip; uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele edilip çok sayıda kaçakçılık girişiminin engellenmesinin sağlanması başta olmak üzere iki ülke arasında güçlü bir ikili güvenlik işbirliği bulunuyor” dedi. Ayrıca, Kuveyt’in Lübnan’a verdiği desteği tekrar teyit eden Şeyh Fahd, İsrail’in Lübnan’ın egemenliğine yönelik süregelen ihlallerini de kınadı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GİDİŞ-GELİŞİMLER

Açıklamada, Şeyh Fahd Yusuf’un Lübnan’ı ziyaret etme isteğini dile getirdiği ve Avn’ın da bu durumdan memnun olacağını belirttiği ifade edildi. Avn, Kuveyt’e Lübnan’a verdiği sürekli desteği için teşekkür etti. İki ülke arasındaki köklü ve tarihi bağlara vurgu yapan Avn, Kuveyt ile güvenlik alanında tam işbirliği yürütüldüğünü de ifade etti.

İKİLİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Açıklamada, iki tarafın da karşılıklı seyahatleri kolaylaştırma ve ikili işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldığı aktarıldı. Bu buluşma, Lübnan ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlar nitelikte.

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