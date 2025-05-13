Kuveyt, Lübnan’ı Destekleme Vurgusu Yaptı

LUBNAN CUMHURBAŞKANINDAN KUVEYT ZİYARETİ

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Kuveyt ziyaretinde Kuveyt Başbakan Vekili Şeyh Fahd Yusuf Suud es-Sabah ile Beyan Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmede Şeyh Fahd Yusuf, Lübnan’ı desteklemeye hazır olduklarını açıkça belirtti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ

Lübnan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Lübnan, tüm Kuveytlilerin kalbinde özel bir yere sahip; uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele edilip çok sayıda kaçakçılık girişiminin engellenmesi başta olmak üzere iki ülke arasında güçlü bir ikili güvenlik işbirliği bulunuyor” ifadesi yer aldı. Kuveyt’in Lübnan’a verdiği desteği vurgulayan Şeyh Fahd, İsrail’in Lübnan’ın egemenliğine olan ihlallerini de kınadı.

AVN’DAN TEŞEKKÜR

Açıklamada, Şeyh Fahd Yusuf’un Lübnan’ı ziyaret etme isteğini dile getirdiği ve Avn’ın bu durumu memnuniyetle karşıladığı belirtildi. Avn, Kuveyt’e Lübnan’a verdiği sürekli destek için teşekkür etti. Ayrıca, Avn iki ülke arasındaki köklü ve tarihi bağlara dikkat çekerek, Kuveyt ile güvenlik başta olmak üzere tam işbirliği içinde olduklarını yineledi.

İŞBİRLİĞİNE YENİ ADIMLAR

Açıklamada, iki tarafın da karşılıklı seyahatleri kolaylaştırma ve ikili işbirliğini geliştirme hususunda mutabık kaldığı ifade edildi.