Kuveyt’te Şiddetli Toz Fırtınası Etkili

ŞİDDETLİ TOZ FIRTINASI GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Kuveyt’in başkenti Kuveyt, şiddetli toz fırtınası nedeniyle karanlık bir atmosfere büründü. Fırtına, şehrin genelinde etkili oldu ve hava kalitesini olumsuz etkiledi. Bu durum, doğrudan günlük yaşamı ve ulaşımı etkileyebiliyor.

GÜNLÜK YAŞAM VE ULAŞIMDA ZORLUKLAR

Etkili olan toz fırtınası, Kuveyt’teki görünürlüğü ciddi şekilde düşürerek, insanların dışarıda hareket etmelerini zorlaştırıyor. Bu nedenle, halkın şiddetli hava koşullarında dikkatli olması gerekiyor. Yerel otoriteler, benzer durumlarda alınması gereken önlemleri vurguluyor.