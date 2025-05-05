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Kuveyt’te Şiddetli Toz Fırtınası Oldu

DÜNYA’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ TOZ FIRTINASI

Kuveyt’in başkenti olan Kuveyt, 4 Mayıs 2025’te şiddetli bir toz fırtınasından etkilendi. Bu hava olayı, kentin birçok bölgesinde yaşamı zorlaştırdı ve görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı.

HAVA KOŞULLARININ ETKİLERİ

Fırtına, Kuveyt’teki günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. İnsanlar dışarı çıkmakta zorluk çekiyor, toplu taşıma araçları ise sık sık gecikmelere uğruyor. Yerel sağlık yetkilileri, astım ve diğer solunum yolu hastalıkları yaşayan kişileri gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıyor.

GELECEK GÜNLERDE BEKLENTİLER

Uzmanlar, bu tür hava olaylarının giderek artabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. İklim krizinin etkileri, dünya genelinde hava koşullarını değiştirmekte ve bu durum, toz fırtınalarının sıklığını artırabiliyor.

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