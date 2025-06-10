Kuveyt Türk, Palmi ile Ödül Aldı

KUVET TÜRK’ÜN YENİ YAPAY ZEKASI ÖDÜL ALDI

Kuveyt Türk, teknoloji iştiraklerinden Architecht ile geliştirdiği yapay zeka destekli iç iletişim asistanı Palmi ile EX Awards Turkey 2025’te “Kurumsal Kolektif Yapay Zeka Destekli Çalışan Asistanı Dönüşümü Ödülü”nü kazanmış durumda. Bankanın açıklamasına göre, dijitalleşmeyi insan odağıyla birleştiren yöntemleri sayesinde başarılarını devam ettiriyor.

Kuveyt Türk ve Architecht, Türkiye genelindeki en iyi çalışan deneyimi projelerinin değerlendirildiği EX Awards Turkey 2025’te ilgiyi üzerine çekti. Palmi uygulaması, çalışanların bilgiye hızlı, güvenilir ve sade bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Bu özellikleri sayesinde, çalışan asistanı ödülün sahibi olmayı başardı.

Kuveyt Türk Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Okan Acar, Palmi’nin erişim destekli üretim mimarisi, büyük dil modelleri ve robotik süreç otomasyonu ile donatıldığını vurguladı. “Palmi, kurum genelinde dağınık olan bilgilere erişimi kolaylaştırarak operasyonel verimliliği artırırken, çalışanlarımızın zamanını daha anlamlı ve üretken bir şekilde kullanmalarına olanak tanıdı. Ayrıca, sadece soruları yanıtlamakla kalmayıp önerilerde bulunup analiz yapabiliyor” dedi. Acar, bu akıllı asistanın kısa sürede yüzde 89 memnuniyet oranı ve 60 ‘Net Tavsiye Skoru’na ulaştığını belirtti.

Palmi uygulaması sayesinde ekipler arası işbirliğinin güçlendiğini belirten Acar, “Bu başarı, sadece teknolojik bir atılım değil, aynı zamanda insan kaynağına verdiğimiz önemin somut bir göstergesi” değerlendirmesini yaptı.