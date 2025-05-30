Kuveyt Türk Portföy, TSPB Ödülünü Kazandı

ÖDÜL TÖRENİNDE BAŞARI

Kuveyt Türk Portföy, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen Altın Boğa Ödülleri’nde “En Yüksek Portföy Büyüklüğü” ödülünü kazandı. Şirket açıklamasına göre, geçen yılı 280,8 milyar lira fon büyüklüğü ile kapatan Kuveyt Türk Portföy, bu yıl yapılan değerlendirme sonucu “Portföy Yönetim Faaliyet Kategorisi” kapsamında katılım yatırım fonları arasında “En Yüksek Portföy Büyüklüğü” ödülünü elde etti. İstanbul’da gerçekleşen ödül töreninde, Ödül TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz tarafından Kuveyt Türk Portföy Genel Müdürü Hamit Kütük’e verildi. TSPB Altın Boğa Ödülleri, sermaye piyasalarının gelişimini hedefleyerek, sektör profesyonellerinin başarı hikayelerini görünür kılmayı ve onları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

YENİLİKÇİ ÜRÜNLER VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Açıklamada, Hamit Kütük’ün görüşlerine yer verildi. Kütük, 10. yılda kazandıkları bu ödülün, yatırımcıların ihtiyaçlarına odaklanarak geliştirdikleri yenilikçi ürünlerin bir yansıması olduğunu belirtti. Ayrıca, son dönemlerde finansal okuryazarlık konusunu ele aldıklarına ve bu alanda önemli çalışmalar yaptıklarına dikkat çekti. Kütük, “Dijitalleşmenin ardından yapay zeka uygulamalarına önem veriyoruz. Bu alanlarda çalışmalarımız devam ediyor,” şeklinde konuştu. Alınan ödülün, ekip çalışmasının ve yatırımcıların güveninin ortak bir sonucu olduğunu ifade eden Kütük, her sene olduğu gibi bu sene de katılım esaslı ürünlerin çeşitliliğini artırmak için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı.

GİDİŞAT VE GEFİRLİK

Kütük, portföy büyüklüklerinin sürekli arttığını ve 332 milyar lira barajını aştıklarını aktardı. “Bu başarıyla, Türkiye genelinde katılım yatırım fonları içinde ‘yönetilen portföy büyüklüğü’ bakımından lider durumdayız,” dedi. 2025 yılı itibarıyla toplam 65 fon ve özel portföy yönetimine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Kütük, “Yatırımcılarımız için sunduğumuz çözümleri sürekli geliştirerek ulusal ve uluslararası alanda liderliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı. Ayrıca yeni fonlara yapılan yatırımlarla Kuveyt Türk Portföy’ün yatırımcı sayısının 300 bini geçtiğini, global piyasalarda etkilerini artırıp güçlü bir oyuncu olmayı amaçladıklarını aktardı.