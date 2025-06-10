Kuveyt Türk’ün Palmi İle Başarıları Artıyor

KUVET TÜRK’ÜN YENİ YAPAY ZEKASI PALMİ ÖDÜL ALDI

Kuveyt Türk’ün teknoloji iştiraki Architecht ile birlikte geliştirdiği yapay zeka destekli iç iletişim asistanı Palmi, EX Awards Turkey 2025’te “Kurumsal Kolektif Yapay Zeka Destekli Çalışan Asistanı Dönüşümü Ödülü”ne layık bulundu. Banka, dijital dönüşümü insan odaklı bir yaklaşım ile birleştirerek başarılarını sürdürüyor.

BANKANIN BAŞARILI PROJESİ

Kuveyt Türk ve Architecht, Türkiye genelindeki en iyi çalışan deneyimi projelerinin değerlendirildiği EX Awards Turkey 2025’te bu ödülü kazandı. Palmi, çalışanların bilgiye hızlı, güvenilir ve sade bir şekilde ulaşımını sağlayarak bu ödüle katkıda bulundu. Kuveyt Türk Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Okan Acar, Palmi’nin erişim destekli üretim mimarisi, büyük dil modelleri ve robotik süreç otomasyonu destekli işlem kabiliyetleriyle donatıldığını ifade etti.

PALMİ’NİN ETKİSİ VE MEMNUNİYET ORANI

Acar, “Palmi, kurum içinde dağınık biçimde bulunan bilgiye erişimi kolaylaştırarak operasyonel verimliliği artırırken, çalışanlarımızın zamanını daha anlamlı ve üretken şekilde kullanmalarına imkan tanıdı. Bu akıllı asistan, sadece soruları yanıtlamıyor, aynı zamanda önerilerde bulunabiliyor ve analiz yapabiliyor. Teknoloji iştirakimiz Architecht ile geliştirdiğimiz bu yenilikçi çözüm, kısa sürede yüzde 89 memnuniyet oranı ve 60 ‘Net Tavsiye Skoru’na ulaştı.” yorumunu yaptı.

EĞİTİM VE İŞBİRLİĞİ ÜZERİNE

Palmi’nin sağladığı faydayla birlikte ekipler arası işbirliğinin güçlendiğini vurgulayan Acar, “Bu başarı, sadece teknolojik bir atılım değil, aynı zamanda insan kaynağına verdiğimiz önemin somut bir göstergesi.” açıklamasında bulundu.