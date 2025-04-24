Kuveyt Türk Ventures, Turan ile yatırım yaptı

KUVVETLİ İLK YATIRIM ÇIKIŞI

Kuveyt Türk Portföy’ün girişim sermayesi alanındaki faaliyetlerini sürdüren Kuveyt Türk Ventures, ilk yatırım çıkışını finansal teknoloji alanındaki Turan ile gerçekleştirdi. Şirketten gelen açıklama, Turan’ın Türk devletleri başta olmak üzere belirli coğrafyalardaki kullanıcıların uluslararası para transferlerini hızlı bir şekilde yapabilmesine olanak tanıyan ve ön ödemeli kartları ile küresel alışveriş deneyimi sunan yenilikçi finans uygulaması hizmetleri ile dikkat çektiğini gösteriyor.

TURAN’IN SUNDUĞU FIRSATLAR

Turan, Türkiye’de yaşayan Türk soydaşların finansal işlemlerini kolaylaştırmanın yanında, Türkiye içindeki kullanıcılara da dijital ve düşük maliyetli finansal çözümler sağlıyor. Kuveyt Türk Portföy Genel Müdürü Hamit Kütük, Kuveyt Türk Ventures olarak ilk yatırım çıkışlarını Turan ile yaptıklarını ifade etti. Erken aşamadan itibaren eş yatırımcılarla destekledikleri Turan’ın hedeflediği bölgelerde güncel ve etkin finansal çözümler geliştirmesi konusunda büyük bir gurur duyduklarını aktararak, “Bu vesileyle Turan ekibini, özellikle kurucu Özgür Bayraktar’ı tebrik ediyorum.” dedi.

Kütük, bu başarılı çıkışın yatırımcılar için sağladıkları katma değeri ve Türkiye’nin finansal teknoloji alanındaki yüksek potansiyelini güçlü bir şekilde yansıttığını belirtti. Kuveyt Türk Ventures’ın bugüne kadar 25 farklı şirkete yatırım yaptığını dile getirerek, “Erken ve ileri aşama girişimlere yatırım yapmaya ve Türkiye girişimcilik ekosistemine değer katmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.