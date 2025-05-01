Kuveyt, Ürdün, Irak, Libya, Umman Gerginlik İçin Diyalog Çağrısı Yaptı

SAĞDUYU VE DİALOGLA ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Kuveyt, Ürdün, Irak, Libya ve Umman, Hindistan ile Pakistan arasında yükselen gerginliğe dair iki ülkeye “sağduyu ve diyalog” çağrısında bulundu. Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hindistan yönetimindeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilimin endişeyle takip edildiği belirtildi. Açıklamada, Kuveyt’in, ulusal ve uluslararası sorunların çözümünde sağduyulu davranma ve diplomatik süreci destekleme konusundaki net tutumu vurgulandı.

BÖLGEDEKİ BARİŞ ÇABALARI

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ile Pakistan arasındaki artan gerginlikten duyduğu endişeyi dile getirerek, bölgede kapsamlı ve adil barış sağlanması için yürütülen tüm diplomatik çabaların desteklendiğini duyurdu. Irak Dışişleri Bakanlığı da, Hindistan ile Pakistan arasındaki krizi derinleştirebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, bölgedeki istikrar ve sükunet için diplomatik yolların kullanılmasının ve sağduyulu davranılmasının önemine dikkat çekti.

DİYALOG ÇAĞRISI DEVAM EDİYOR

Libya Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki gerginlikten kaygı duyduğunu belirterek, düşmanca durumlardan kaçınılması ve istikrarın sağlanması için diyalog ve diplomatik çözümlerin önemine vurgu yaptı. Umman Dışişleri Bakanlığı da Hindistan ile Pakistan arasındaki anlaşmazlıkların “diyalog” yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da daha önceki açıklamasında, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe dair kaygılarını dile getirerek, gerginliğin azaltılması, tansiyonun düşürülmesi ve diplomatik yollarla anlaşmazlıkların çözülmesi yönünde çağrılarda bulundu.

PAHALGAM’DAKİ TERÖR SALDIRISI

Pahalgam’daki terör saldırısı, 22 Nisan’da gerçekleşti ve silahlı kişilerin turistlere açtığı ateş sonucu 26 kişinin hayatını kaybetmesine, birçok kişinin de yaralanmasına neden oldu. Hindistan, saldırının “Pakistan’dan gelen” unsurlar tarafından yapıldığını öne sürdü, ardından “İndus Suları Anlaşması”nı askıya aldı. Bunun akabinde, Yeni Delhi’deki Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini talep etti ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini askıya aldı. Ayrıca, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini açıkladı.

Pakistan ise bu suçlamaları reddederek, Hindistan’ın İslamabad’daki diplomatik personel sayısına kısıtlama getirdi. Pakistan, “İndus Suları Anlaşması” ile ilgili olası müdahaleleri “savaş nedeni” sayacağını bildirerek, Hindistan ile tüm ticari ilişkileri askıya aldı ve hava sahasını kapattı.