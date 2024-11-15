More
Gündem

“Kuvvetli Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal”

kuvvetli-firtina-nedeniyle-feribot-seferleri-iptal

ÇANAKKALE’DE FIRTINA NEDENİYLE FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Çanakkale’de yarın beklenen fırtına sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki karşılıklı feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu iki güzergahta arabalı vapur seferleri yarın gerçekleştirilemeyecek. Diğer hatlar ise tarifeye uygun şekilde devam edecek.

METEOROLOJİ UYARILARDA BULUNDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cumartesi günü için çeşitli uyarılarda bulundu. Açıklamada, özellikle Marmara Denizi’nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor. Kuzey Ege’de de yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyden, öğle saatlerinden itibaren ise genel olarak kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Fırtınanın Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kurum, Bowen ile İk Klim Görüşmesi

Çevre Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Avustralya'nın İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile görüşerek iklim konularında işbirliğini değerlendirdi.
Gündem

“Konya’daki Obruk Tehlikesi Artıyor”

Konya'nın Karapınar ilçesinde, son on yılda 100 dekarlık alanda meydana gelen 8 obruğa rağmen hububat ekimi gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.