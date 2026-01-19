Kuvvetli Kar Yağışı İçin 9 İle Uyarı Geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporlarına göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. Marmara ve İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Özellikle Marmara’nın kuzey kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevresinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da bugün kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Şehirde sıcaklıkların 0-4 derece arasında olacağı öngörülüyor. Yarın kar yağışı duracak ve ardından yağmur etkili olmaya başlayacak. İstanbul’da çarşamba gününden itibaren lodosun etkisiyle hava sıcaklığının 10 dereceye kadar yükselebileceği ifade ediliyor.

FIRTINA UYARISI

Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) rüzgar bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ MEVCUT

Aşırı soğukların etkili olduğu iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olma riski bulunuyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli arazilerde çığ tehlikesi devam ediyor.

KUVVETLİ KAR UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Bartın, Sinop, Bitlis, Hakkari, Siirt, Van, Batman ve Şırnak’a sarı kod ile güçlü kar yağışına karşı uyarıda bulundu.

Gün boyunca bazı şehirlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde: – Kırklareli -5/2 derece, – İstanbul 0/4 derece, – Denizli -2/6 derece, – İzmir 1/9 derece, – Adana 1/10 derece, – Ankara -6/1 derece, – Samsun -1/5 derece, – Erzurum -8/-4 derece, – Malatya -7/0 derece, – Kars -9/-6 derece, – Diyarbakır -3/0 derece, – Gaziantep -5/3 derece.