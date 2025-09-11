Haberler

Kuvvetli Rüzgar, Tezeren’de Hasar Verdi

ŞİDDETLI RÜZGAR HASAR VERDİ

Ağrı’da meydana gelen kuvvetli rüzgar, Tezeren köyündeki ev ve ahırların çatılarına büyük zarar verdi. Sabah saatlerinde etkili olan rüzgar, köy genelinde önemli hasarlar oluşturdu. Çatıları uçuran rüzgarın getirdiği yıkılan direkler nedeniyle köyde elektrik kesintileri de ortaya çıktı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay sonrası bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, devrilme tehlikesi bulunan yapılar için güvenlik tedbirleri aldı. Ekipler aynı zamanda hasar tespit çalışmalarına da hızla başladı. Tezeren köyü, bu güçlü rüzgarın yol açtığı zararın etkilerini hızlıca gidermeye çalışıyor.

Soruşturma Başlatıldı, İddialar Üzerine

Türkiye, Can Holding'e yönelik gerçekleştirilen operasyonla sarsıldı. 121 şirkete el konulurken, 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; 5 kişi gözaltına alındı. Patrona ulaşamadı.
Siyasette Önemli Bir Gelişme Yaşandı

Hasan Ustaoğlu, uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yaptıktan sonra AK Parti'ye katıldı. Bu durum, siyasi arenada çeşitli tartışmalara yol açtı. Ustaoğlu'nun kimliği merak ediliyor.

