Kuvvetli Rüzgar, Tezeren’de Hasar Verdi

ŞİDDETLI RÜZGAR HASAR VERDİ

Ağrı’da meydana gelen kuvvetli rüzgar, Tezeren köyündeki ev ve ahırların çatılarına büyük zarar verdi. Sabah saatlerinde etkili olan rüzgar, köy genelinde önemli hasarlar oluşturdu. Çatıları uçuran rüzgarın getirdiği yıkılan direkler nedeniyle köyde elektrik kesintileri de ortaya çıktı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay sonrası bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, devrilme tehlikesi bulunan yapılar için güvenlik tedbirleri aldı. Ekipler aynı zamanda hasar tespit çalışmalarına da hızla başladı. Tezeren köyü, bu güçlü rüzgarın yol açtığı zararın etkilerini hızlıca gidermeye çalışıyor.