Kuvvetli Rüzgar Ve Fırtına Bekleniyor

BEKLENTİLERİN YÜKSELMESİ

İçişleri Bakanlığı, meteoroloji verilerine dayanarak, Marmara’nın batısı, İzmir ve Manisa’nın kuzey bölgelerinde 2 gün boyunca etkisini gösterecek kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağını açıkladı. Bu duruma ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 14 Ağustos 2025 Perşembe günü gece saatlerine kadar Marmara’nın batısı ile İzmir ve Manisa’nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir” denildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Açıklamada, “Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz” ifadesiyle, halkın uyarılarını ciddiye almasının ne kadar önemli olduğu vurgulandı. Fırtınanın etkisiyle olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği dile getirildi.