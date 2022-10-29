Kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Sıcak havaların kendisini göstermesiyle yurt genelinde yazdan kalma günler yaşanırken, Karadeniz için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu değerlendirmelerine göre cuma günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan’ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması; Rize ve Artvin çevrelerinde ise kuvvetli sağanak bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.