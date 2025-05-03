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Kuvvetli Yağış Bekleniyor, Dikkat Edin

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve çevresinde kuvvetli yağışların beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Yapılan son radar ve uydu değerlendirmelerine göre: Kayseri çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor” denildi.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİR ALINMALI

Bölgedeki beklenen yağışlarla birlikte, olası olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının önemine vurgu yapıldı. Meteorolojik verilerin bu doğrultuda takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

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