Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den yapılan hava tahminine göre, Trakya kesiminin çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği, Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Trakya kesiminin çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya’da güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli(40-60 km /saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.