Kuvvetli Yağış Ve Rüzgar Uyarısı Yapıldı

KUZEY VE İÇ KESİMLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde görevli Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yurt genelindeki hava durumu hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Özdemirci, “Cumartesi günü için kuvvetli yağış alacak illerimiz de var” dedi. Cumartesi günü ülkenin iç ve kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğine dikkati çekti. Ayrıca, “Özellikle cumartesi günü için kuvvetli yağış alacak illerimiz arasında Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale; Karadeniz bölgesinden Bolu çevreleri ve Orta Karadeniz bölgesinden Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri bulunuyor. Marmara’da da Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

PAZAR GÜNÜ KUVVETLİ YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Özdemirci, vatandaşlara hafta sonu etkili olacak kuvvetli yağış ve rüzgara karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Pazar günü, “Yozgat, Sivas, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak” dedi. Özellikle güney rüzgarlarının, yani Lodos’un doğuda etkili olabileceğini belirtti. “Pazar günü iç ve doğu kesimlerde sağanak yağışlar göreceğiz. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da etkili olmasını bekliyoruz” dedi.

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Pazartesi günü için de hava tahminlerinde bulunan Özdemirci, “İç ve doğu kesimlerde, salı günü için de ülkemizin iç, doğu ve güney kesimlerinde sağanak yağışlar göreceğiz. Şu anda ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıkları yaşıyoruz” dedi. Cumartesi günü kuzey batı kesimlerden başlayarak sıcaklıklarda bir düşüş olmasını beklediklerini vurguladı. Ayrıca, “Pazar ve pazartesi günü için iç ve batı kesimlerde sıcaklıklarda azalış görülecek. Yer yer mevsim normalleri civarına, yer yer de mevsim normallerinin altına düşmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.