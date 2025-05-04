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Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor, Dikkatli Olun

Doğu ve Güneydoğu’da kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son verilerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyuruyor. Özellikle Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van’ın güney kesimleri ile Bitlis, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olarak kuvvetli yağış alması bekleniyor.

vatandaşlar dikkatli olmalı

Yağışların, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında güçlü rüzgar ve fırtına gibi olumsuz durumlar yaratabilme ihtimali bulunuyor. Bu nedenle yurttaşların, özellikle bu hava koşullarında dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

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