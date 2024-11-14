Kuvvetli Yağışlar İçin Uyarı Yapıldı

SON TAHMİNLERDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen son hava durumu tahminlerine göre, ülkemizin batı bölgeleri çok bulutlu bir hava ile karşı karşıya. Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara’nın kuzey kesimlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgeler ise parçalı ve az bulutlu bir hava durumuna sahip olacak. Yağışların, İzmir’in kuzey ve iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde ise iç ve doğu bölgelerinde pus ve yer yer sis meydana gelmesi tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Balıkesir’in batısı ve İzmir’in kuzey ilçeleri ile akşam saatlerinde İzmir’in iç kesimlerinde, Balıkesir ve Bursa’da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Bu nedenle, potansiyel olumsuz durumlar (sel ve su baskını, kıyılarda yıldırım, trafikte aksamalar vb.) için dikkatli ve tedbirli olunması gereken bir konu.