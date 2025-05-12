Kuyruk Yeli Sorunu Rüzgar Enerjisi Üretimini Etkiliyor

RÜZGAR ÇİFTLİKLERİ ARASINDAKİ ETKİLER ARTMIŞ DURUMDA

Net sıfır iklim hedeflerine ulaşma çabalarında açık deniz rüzgar çiftlikleri dünya çapında çoğalırken, dikkat çeken bir sorun ortaya çıkıyor: Bazı durumlarda rüzgar çiftlikleri birbirlerinin rüzgarını “çalabiliyor”. Yenilenebilir enerji ve hava tahminleri alanında uzmanlaşan Hollandalı Whiffle şirketinden araştırmacı Peter Baas, “Rüzgar çiftlikleri enerji üretir ve bu enerji havadan çekiliyor. Havadan enerji çekilmesi rüzgar hızının azalmasıyla gerçekleşiyor” diyor.

KUYRUK YELİ ETKİSİ VE SONUÇLARI

Rüzgar her bir türbinin arkasında, önünde olduğundan daha yavaş hareket ediyor. Baas, bunu “kuyruk yeli etkisi” olarak tanımlıyor ve açıklıyor: “Bir rüzgar çiftliğinin dönen türbinleri rüzgardan enerji alırken bir anafor oluşturuyor ve bu, çiftliğin ötesinde hissedilecek kadar rüzgarı yavaşlatıyor.” Çok büyük açık deniz rüzgar çiftliklerinin bu etkisi, belli hava koşullarında 100 kilometreden fazla uzanabiliyor. Araştırmalar, bir rüzgar çiftliği başka bir rüzgar çiftliğinin önüne yerleştirilirse, bu durum rüzgar altında kalan üreticinin enerji üretimini %10 veya daha fazla azaltabileceğini gösteriyor. Norveçli avukat Eirik Finserås, bu durumu “rüzgar hırsızlığı” olarak adlandırıyor ve “Bu terim yanıltıcı çünkü kimse rüzgara sahip değil” diye ekliyor. Fakat bu durum rüzgar santrali geliştiricileri için olumsuz sonuçlar doğurabiliyor ve sorunlar ortaya çıkabiliyor. Rüzgar hırsızlığı, net sıfır iklim hedeflerine ulaşmayı umut eden ülkeler arasında kaygılara yol açıyor. Uzmanlar, rüzgar hırsızlığı sorununu uzun zamandır bilinse de, açık deniz rüzgar çiftliklerinin artış hızı ve yoğunluğu nedeniyle daha acil hale geldiğini belirtiyor.

ARAŞTIRMALAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Peter Baas’ın Delft Teknoloji Üniversitesi ve Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü ile yaptığı simülasyonlar, Kuzey Denizi’ndeki rüzgar çiftlikleri sayısının artmasıyla birlikte, kuyruk yeli etkisinin açık deniz enerji üretimi üzerindeki etkisinin de artabileceğini gösteriyor. Baas, “Rüzgar çiftliği ne kadar yoğun ve büyükse, kuyruk yeli etkisi de o kadar güçlü olur” diyor. Birleşik Krallık’ta başlatılan yeni bir araştırma projesi, hükümetlerin ve geliştiricilerin planlamalarını iyileştirmelerine yardım etmek amacıyla kuyruk yeli etkisini daha net bir şekilde açıklamayı hedefliyor. Proje lideri Pablo Ouro, 2030 yılında Birleşik Krallık sularında bugünkünden binlerce daha fazla türbinin olacağı bilgisini veriyor ve bu durumun kuyruk yellerinin etkisi üzerinde nasıl bir artış göstereceğini modelleyeceğini belirtiyor.

BÜYÜK TÜRBİNLER VE YENİ MEVZUAT İHTİYACI

Ouro, “Net sıfıra ulaşmak için açık deniz rüzgar kapasitesi sağlamalıyız. Bu da mevcut kapasitemizin üç katına çıkması demek” diyor. Ayrıca, rüzgar çiftliklerinin daha kalabalık hale geleceği uyarısında bulunuyor. Birleşik Krallık hükümeti, 2030 yılına kadar elektriğin rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasını taahhüt etti. Hükümetin 2025 tarihli politika belgesinde, kuyruk yeli etkilerini daha iyi anlamanın gerekliliği vurgulanıyor. Ouro, mevcut Birleşik Krallık yönergelerinin kuyruk yellerinin gerçekte ulaşabileceği boyutu yansıtmayabileceğini söylüyor.

GELİŞİM VE İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU

Finserås, Norveç’te bir rüzgar çiftliğinin yarattığı kuyruk yelin etkisini incelediği çalışmada, eğer bu konu ele alınmazsa, yasal ve siyasi sorunlara yol açabileceğini belirtmektedir. Ayrıca, yatırımcılar için küçük kuyruk yeli etkilerinin bile önemli sorunlar yaratabileceğini ekliyor. Rüzgar çiftlikleri inşa edilirken deniz ekosisteminin korunması gibi önemli unsurların göz ardı edilmemesi gerekiyor. Ouro, “Bu belirsizliği azaltmak için sorunları öngörmeli ve çözüm yolları geliştirmeliyiz” diyor. Finserås, Avrupa ülkelerinin rüzgar hırsızlığı konusunu işbirliği yaparak çözmeleri gerektiğini savunuyor. Rüzgarın ortak bir kaynak olarak ele alınması gerektiğini öne sürerek, devletlerin daha önce benzer konuları düzenlediğini hatırlatıyor. “Açık deniz rüzgar politikaları konusunda Avrupa Birliği’nin hedefleri var ve bu hedeflere ulaşmalıyız” diyor. Rüzgar enerjisinin yaygınlaştırılması hızla devam etse de, devletler arasında adil çözümler üretmek için işbirliği yapma motivasyonuna ihtiyaç var.