Kuyucak Mahalleleri Şap İçin Karantinada

KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLADI

Aydın’ın Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde görülen şap hastalığı sebebiyle 27 mahalle karantinaya alındı. Bu durum, hastalığın Çobanisa Mahallesi’nde tespit edilmesiyle gündeme geldi. Karantina sürecinde, ilgili bölgelerde hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

Kuyucak İlçe Tarım Müdürlüğü, “İlçemiz Çobanisa Mahallesi’nde şap hastalığı çıkmış olup, hastalıkla mücadele kapsamında Çobanisa, Çamdibi, Karapınar, Başaran, Azizabat, Horsunlu, İğdecik, Pamukören, Yöre, Pamucak, Kayran, Beşeylül ve Merkez mahallelerinde sığır, koyun ve keçi cinsi hayvanların giriş-çıkışı yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5996 sayılı kanun gereği yasal işlem uygulanacaktır. Yetiştiricilerimize ve hayvan alım-satımı yapan vatandaşlara duyurulur” ifadelerini kullandı.

Karantina uygulaması, hasta hayvanların tedavi sürecinin ardından son hasta hayvanın iyileşmesinin 30 gün sonrasında sona erecek. Bu süre zarfında, hayvan yetiştiricileri ve alım-satım yapan vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.