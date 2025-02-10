Kuyucak’ta Deve Güreşleri 15 Bin İzleyici Çekti

DEVE GÜREŞLERİ KÜLTÜREL BİR MİRAS OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen deve güreşi etkinliğinde, pehlivan develer rakiplerine üstünlük sağlamak amacıyla arenada mücadele etti. Soğuk havaya rağmen etkinliği yaklaşık 15 bin kişi takip etti. Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri’nin önemli kültürel etkinliklerinden biri olarak bilinen deve güreşi şenliği, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Deveci Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) tarafından gerçekleştirilen kuyucak güreşlerine katılım yoğun oldu.

VATANDAŞLAR PICNİK YAPARKEN GÜREŞLERİ İZLEDİ

Soğuk havaya karşı, alanda yerini alan vatandaşlar mangallarının başında piknik yaparken pehlivan develerin güreşlerini de izleme fırsatı buldu. İzleyiciler, zaman zaman arenadan kaçan develerle heyecanlı anlar yaşadı. İyi performans gösteren develer, alkışlarla desteklendi.

BAŞKAN DOĞANCA’DAN ANLAMLI AÇIKLAMA

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri’nden toplamda 180 pehlivan devenin yer aldığı etkinlikte, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca şu ifadeleri kullandı; “Öncelikle 3 gün önce şehit olan Binbaşımız Murat Kemal Yetişen’e Allah’tan rahmet diliyorum. Güreş komitemizin aldığı karar gereği güreş boyunca davul ve zurna çalınması yasaklandı. Kuyucak’ta hava güreş için çok güzel. Deve güreşi yapılmasına imkan sağlıyor. Vatandaşlarımız aileleriyle alana gelip festivalimize ortak oluyorlar ve çok mutlular. Yoğun bir ilgi var. Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinden gelen 180 şampiyon deve festivalimizi onurlandırdı. Bütün vatandaşlarımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok teşekkür ederim.”

YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ GELECEK NESİLLERE AKTARMAK AMAÇLANIYOR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da etkinlikte yaptığı konuşmada; “Gördüğünüz gibi güreşten ziyade panayır ve şenlik havasında geçen bir etkinlik olmaya başladı. Amacımız gelecek nesillere Yörük Kültürü’nü aktarmak ve anlatmak. Başta çok değerli başkanım Uğur Doğanca ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ederim. İyi ki varsınız” dedi.

Güreş sahasına gelen protokol üyeleri, halkı selamlamanın yanı sıra yağlık ve kasket dağıttı. Vatandaşlar, büyük alkışlar eşliğinde bu hediyeleri kapmak için birbirleriyle adeta yarıştı. Güreşlerde Kuyucak Kaymakamlık ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı kupası müsabakaları sonunda deve sahiplerine ödülleri Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi ve diğer belediye başkanları tarafından takdim edildi.

YOĞUN KATILIMLA FESTİVAL GERÇEKLEŞTİ

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca’nın ev sahipliğindeki bu deve güreşi festivaline, CHP Aydın Milletvekilleri, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler, Nazilli, Kuşadası, Germencik, Koçarlı, Sultanhisar, Karacasu, Bozdoğan ve Yenipazar Belediye Başkanları ile CHP’li il ve ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve yaklaşık 15 bin vatandaş katılım sağladı.