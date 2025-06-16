Kuyucak’ta Düğün Konvoyu’nda Ateş Açıldı

Olayın Gelişimi

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde düğün konvoyu sırasında meydana gelen silahlı saldırıda, 10 yaşındaki bir çocuk yaralanırken, olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Olay, Kuyucak ilçesi Karapınar Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Buharkent ilçesi Feslek Mahallesi’nden gelin almak üzere yola çıkan düğün konvoyu, dönüş esnasında iki kişi havaya ateş açtı.

Yaralı Çocuk ve Aile Tepkileri

Açılan ateş sonucunda, mermilerden biri konvoyu izleyen 10 yaşındaki Y.K. isimli çocuğun koluna isabet etti. Çocuğun aniden kanlar içinde kalması üzerine, ailesi sinir krizi geçirerek fenalaştı. Olayın ardından, ateş açan şahıslar ile mahalleli arasında tartışma yaşandı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

Sağlık Durumu ve Güvenlik Önlemleri

Sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşıp ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralanan çocuğu Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtiliyor. Jandarma ekipleri de mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayın hemen ardından köye giriş çıkışların bir süre kapatıldığı bildirildi. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.