Kuyucak’ta Düğün Konvoyunda Ateş Açıldı

OLAYIN GERÇEĞİ

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde gerçekleşen bir düğün konvoyu sırasında açılan ateş sonucunda, 10 yaşında bir çocuk yaralanıyor. Olay, Kuyucak ilçesi Karapınar Mahallesi’nde yaşandı. Aldığımız bilgilere göre, Buharkent ilçesi Feslek Mahallesi’nden gelin almak üzere yola çıkan düğün konvoyu, gelini aldıktan sonra Kuyucak’a geri döndüğü sırada, iki kişi havaya ateş açıyor.

DURUMUN CİDDİYETİ

Açılan ateş sonucunda mermilerden biri, konvoyu izleyen 10 yaşındaki Y.K. isimli çocuğun koluna isabet ediyor. Çocuğun bir anda kanlar içinde kalması üzerine, ailesi büyük bir panik ve sinir krizi geçiriyor. Açılan ateşle birlikte, ateşi açan kişiler ve mahalleli arasında bir tartışma başlıyor. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendiriliyor.

MÜDAHALE VE SONUÇLAR

Sağlık ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yapıyor. Yaralı çocuk, Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor ve tedavi altına alınıyor. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı bildiriliyor. Jandarma ekipleri ise mahallede geniş önlemler alıyor. Ateşi açan iki şüpheli gözaltına alınıyor ve olay sonrası köydeki giriş çıkışların bir süre kapatıldığı ifade ediliyor. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtiliyor.