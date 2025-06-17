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Kuyucak’ta Gelin Alma Merasiminde Yaralama

KUYUCAK’TA DÜZENLENEN GELİN ALMA MERASİMİNDE ATEŞ AÇILDI

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde gerçekleştirilen gelin alma etkinliği esnasında havaya ateş açarak bir çocuğu yaralayan iki kişi tutuklandı. Olay, 15 Haziran 2025 tarihinde Kuyucak’ın Karapınar Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında yaşandı. Aldığımız bilgilere göre, merasim sırasında alanda bulunan E.C.B. (25) ve F.H. (20) isimli iki şüpheli, silahla havaya ateş açtı. Açılan ateş sonucu, 11 yaşındaki Y.K. adlı çocuğa mermilerden biri isabet etti. Küçük çocuk, kolundan yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DURUMU İNCELEYEN JANDARMA EKİPLERİ İŞLEMLERE BAŞLADI

Olayın bildirilmesi üzerine, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye intikal etti. Yaralama vakası ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. Yapılan detaylı araştırmalar ve olay yerindeki güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde iki şüpheli, E.C.B. ve F.H., tespit edilerek yakalandı. Bu kişilerin yanında yapılan aramalarda, marka, model ve seri numarası bulunmayan iki adet tabanca ile beş adet mermi ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI VE ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Şahıslar, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

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