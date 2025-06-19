Kuyucak’ta Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

JANDARMA EKİPLERİNDEN TRAFİK EĞİTİMİ

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgiler veriliyor. Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, Taşoluk İlkokulunda eğitim gören öğrencilere ve öğretmenlere çeşitli konularda eğitim düzenliyor.

TRAİFİK KURALLARI HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Bu eğitimde yayaların uyması gereken kurallar, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet kullanımı ile araçlarda emniyet kemeri kullanımının önemi gibi konular ele alındı. Öğrencilere yönelik bu bilgilendirme faaliyetlerinin gelecekte de devam edeceği belirtildi.