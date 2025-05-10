Kuyucak’ta Trafik Fuarı Düzenlendi

KUYUCAK’TA BİLİNÇLENDİRME ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen Bilişim ve Teknoloji Fuarı, trafik güvenliğine yönelik önemli bir farkındalık çalışmasına ev sahipliği yaptı. Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, fuarı ziyaret eden öğrenci, öğretmen ve vatandaşlara kapsamlı bir trafik bilgilendirme faaliyeti sunarak etkinliğin etkisini artırdı. İlçe protokolünün yanı sıra 450 öğrenci, 30 öğretmen ve çok sayıda vatandaş, trafik standını ziyaret ederek bu önemli bilgileri aldı.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER PAYLAŞILDI

Jandarma ekipleri, katılımcılara trafik kuralları ve trafikte doğru hareket tarzları ile ilgili bilgilerden bahsetti. Etkinlikte motosiklet kullanırken kask takmanın hayati önemi, traktörlerde ROPS demiri ve reflektör kullanımının gerekliliği, Önce Yaya eğitimi, okul servislerinde güvenli inme-binme kuralları, araçlarda emniyet kemeri takmanın önemi, yaya ve okul geçitlerinde dikkat edilmesi gerekenler ve trafikte görünürlük gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

HEDİYELERLE FARKINDALIK ARTIRILDI

Trafik standını ziyaret eden tüm katılımcılara Türk bayrağı hediye edilmesinin yanı sıra, etkinlik alanında yiyecek ve içecek ikramında da bulunuldu. Yetkililer, bu tür faaliyetlerle çocuklarda ve toplumda trafik bilincini artırmayı amaçladıklarını belirterek, eğitici etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini ifade etti.