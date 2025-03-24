Kuyucak’ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 32 Yaralı

KAZA GÜN IŞIĞINDA MEYDANA GELDİ

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, 32 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Aydın-Denizli otobanının Yamalak mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Aydın’dan Antalya yönüne giden Isparta Petrol Turizm’e ait G.D. yönetimindeki 32 AEZ 410 plakalı Mercedes yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda otobüste yolcu olarak bulunan Umut Ergül (27) tekerlek ile su kanalı arasında sıkışarak hayatını kaybederken, 30’u yolcu, 2’si personel olmak üzere toplam 32 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye ulaşan ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.