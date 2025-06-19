Haberler

Kuyucak’ta Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde uyuşturucu üretimi yapılan bir eve düzenlenen operasyon sonucunda üç şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında gerçekleştirilen aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler bulundu. Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu imal ve ticareti ile mücadele kapsamında bir çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİLERİN TESPİTİ VE ARAMA

Başaran Mahallesi’nde “Dolandırıcılık” suçundan hakkında infaza yönelik yakalama kararı bulunan B.D. (33), S.Ö. ve N.Ö. isimli şahısların evinde saklandığı tespit edildi. Bu evde birlikte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi. Bunun üzerine, uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte evde bir arama yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Gerçekleştirilen aramada, 13 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan B.D. adli makamlara sevk edilerek tutuklanırken, S.Ö. ve N.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Beyşehir Gölü’nde Yeni Av Sezonu

Beyşehir Gölü'nde av sezonu açıldı; yerli avcılara fırsatlar sunuluyor.
Haberler

Cnc Makinesi Emre Y.’nin Elini Kaptırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki cam fabrikasında, arızalı CNC makinesini tamir eden bir işçi, sağ elini makineye kaptırarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.