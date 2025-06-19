Kuyucak’ta Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde uyuşturucu üretimi yapılan bir eve düzenlenen operasyon sonucunda üç şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında gerçekleştirilen aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler bulundu. Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu imal ve ticareti ile mücadele kapsamında bir çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİLERİN TESPİTİ VE ARAMA

Başaran Mahallesi’nde “Dolandırıcılık” suçundan hakkında infaza yönelik yakalama kararı bulunan B.D. (33), S.Ö. ve N.Ö. isimli şahısların evinde saklandığı tespit edildi. Bu evde birlikte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi. Bunun üzerine, uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte evde bir arama yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Gerçekleştirilen aramada, 13 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan B.D. adli makamlara sevk edilerek tutuklanırken, S.Ö. ve N.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.