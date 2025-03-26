Kuyucakspor Sökespor Karşısında Hükmen Galip

BÖLGESİSEL AMATÖR LİG MAÇI TATİL OLDU

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta Aydın’ı temsil eden Kuyucakspor, rakibi Sökespor’un sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen galip geldi. Pamukören Stadı’nda gerçekleştirilecek olan karşılaşma için ev sahibi takım Kuyucakspor, maç saatini tam kadro beklerken, konuk ekip Sökespor sahaya gelmedi.

Karşılaşmanın hakemi Ege Burak Atamer, Sökespor’un sahaya çıkmamasından dolayı maçı tatil etti. Alınan bilgilere göre, karşılaşmanın 3-0 hükmen Kuyucakspor galibiyeti olarak tescil edileceği ve bu durum sonucunda Sökespor’un 3 puanının silineceği öğrenildi.