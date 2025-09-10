Kuyucular Mahallesi’nde 77 Yıllık Traktör

77 YILLIK TRAKTÖRÜN TARİHİ DEĞERİ

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Kuyucular Mahallesi’nde yer alan bir çiftlikte, 77 yaşındaki bir traktör dikkatleri üzerine çekiyor. Bu traktör, ilk günkü orijinalliği ile görenleri hayrete düşürüyor. Traktörün sahibi, “Artık kullanmadığımız için satışa çıkardığımız bu traktörü kıymet bilecek birine vermek istiyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.

ÇİFTLİK SAHİBİNDEN DETAYLAR

Mehmet Şahin, traktörün şu anda 77 yaşında olduğunu ve geçen yıla kadar yem karma makinesini çalıştırmakta kullanıldığını belirtti. Şahin, “Bu traktör araştırmalarıma göre ülkemizdeki en eski traktörlerden biri. Zamanında çok lüksmüş. Hem gaz yağı hem de benzinle çalışan motoru var. Gaz yağı bulunmayınca benzinle çalıştırılmaya başlanmış. Artık yenileri çıktığı için tarım için çok elverişli değil. Ancak orijinalliğini koruması ve tarihi değeri bakımından çok değerli” diye ekledi.

AİLE YADIGARI OLARAK DEĞERLİ

Traktör, aile için büyük bir öneme sahip. Ata yadigarı olan bu traktörün çürüyüp gitmesine gönüllerinin elvermediğini ifade eden Şahin, “Kıymet bilecek birine satmak istiyoruz” sözleriyle bu tarihi aracın yeni sahibine ulaşmasını umuyor.