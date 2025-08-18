Haberler

Kuyudaki Pompa Onarılırken Elektrik Çarptı

OLAYIN GERÇEĞİ

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, kuyudaki su pompasını tamir etmeye çalışan elektrik ustası Mehmet Çiçek (26), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay, Bozova’ya bağlı kırsal Kesmetaş Mahallesi’nde, öğle saatlerinde yaşandı.

ACİL MÜDAHALE

Elektrik ustası Mehmet Çiçek, tarımsal sulamada kullanılan kuyunun arızalanan su pompasını onarmaya çalışırken elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralı olarak Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çiçek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

