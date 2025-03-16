Kuyudan Düşen Çocuk İtfaiyece Kurtarıldı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde, oyun oynarken terkedilmiş bir evin kullanılmayan kuyusuna düşen küçük çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şans eseri yaralanmadan kurtulan çocuğun durumu akşam saatlerinde Altıeylül İlçesi Hasan Basri Çantay Mahallesi’nde gerçekleşti.

Küçük Çocuğun Kurtarılması

Oyun oynadığı esnada, Z.B. isimli küçük çocuk terkedilmiş evin bahçesindeki kuyuya düştü. Yakınları, 112 Acil Servis’i arayarak yardım istedi. Olay yerine hızla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kuyunun içine inerek ip yardımıyla düşen çocuğu çıkardı. Çocuk, kuyudan çıkarıldıktan sonra 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından ailesine teslim edildi.