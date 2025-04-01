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Kuyudan Düşen Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

SU KUYUSUNA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI

Kayseri’de yaşanan olayda, su kuyusuna düşen bir köpek, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Melikgazi ilçesinde yer alan Becen Mahallesi’nde bulunan bir bağ evinin su kuyusuna yavru bir köpeğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

KÖPEK KURTARILDI VE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan ekipler, su kuyusuna halat yardımıyla inerek köpeğe ulaştı. Yavru köpeği kuyudan çıkarmayı başaran itfaiye ekipleri, yaralanan köpeği hemen tedavi altına aldı. Bu başarıdan sonra, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

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