Kuyumcu, 120 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yaptı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan kuyumcu Ö.A.’nın, müşterilerine ait satın alınmış altınlar ile bozdurulan altınların ödemelerini yapmadığı yönündeki şikayetler üzerine bir inceleme başlattı. İş yerinin bir süredir kapalı olduğu öğrenilirken, kuyumcunun 116 kişiden toplam 120 milyon TL kadar haksız kazanç sağladığı belirlendi.

MÜŞTERİLERİN ALTINLARI İLE KAZANÇ VAADİ

İncelemeler sonucu, bazı müşterilerin altınlarını kuyuymcuya daha sonra almak üzere bıraktığı, bazılarının çeyrek altınlarını bileziğe çevirmek için iş yerinde biriktirdiği, bazıların ise kazanç vaadiyle altınlarını kuyumcuya teslim ettiği ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ YAKALAMALARI HAVAALANINDA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde düzenlenen operasyonda kuyumcu Ö.A., İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Operasyonda, aralarında iş yeri müdürünün de bulunduğu 13 şüpheli adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde toplamda 7 milyon TL değerinde altın, para, döviz ve çok sayıda belge bulundu. Emniyet işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.