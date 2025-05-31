Haberler

Kuyumcu Dükkanında Bileklik Çalındı

ŞÜPHELİ KADIN KUYUMCU DÜKKANINDAN BİLEKLİK ÇALDI

BURSA’DA, kuyumcunun dükkanına altın almak için giden bir şüpheli, vitrinde bulunan bilekliği elinde saklayarak çaldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Osmangazi ilçesindeki Kuyumcular Çarşısı’nda meydana geldi. Altın alma bahanesiyle kuyumcu dükkanına giren kadın, bir süre bekledikten sonra vitrin de gördüğü bilekliği alıp avucunun içine koydu.

POLİS, GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİYLE İNCELEME BAŞLATTI

Kadın daha sonra kuyumcudaki bir koltuğa oturdu ve yanında getirdiği poşete bilekliği koydu. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntüleri ve parmak izlerini kullanarak şüphelinin kimliğini araştırıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'da 28 Mayıs'ta Seyhan Baraj Gölü'nde tekneyle açıldıktan sonra suya düşen Emirhan Gürbüz için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Haberler

Rambo Okan, Ali Koç’un Fotoğrafını Yedi

Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, sosyal medyada paylaştığı alışılmadık bir videoyla gündemi sarstı. Videoda kulüp başkanı Ali Koç'un fotoğrafını yiyen Güler, Koç'u canlı yayına davet etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.