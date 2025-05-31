Kuyumcu Dükkanında Bileklik Çalındı

ŞÜPHELİ KADIN KUYUMCU DÜKKANINDAN BİLEKLİK ÇALDI

BURSA’DA, kuyumcunun dükkanına altın almak için giden bir şüpheli, vitrinde bulunan bilekliği elinde saklayarak çaldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Osmangazi ilçesindeki Kuyumcular Çarşısı’nda meydana geldi. Altın alma bahanesiyle kuyumcu dükkanına giren kadın, bir süre bekledikten sonra vitrin de gördüğü bilekliği alıp avucunun içine koydu.

POLİS, GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİYLE İNCELEME BAŞLATTI

Kadın daha sonra kuyumcudaki bir koltuğa oturdu ve yanında getirdiği poşete bilekliği koydu. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntüleri ve parmak izlerini kullanarak şüphelinin kimliğini araştırıyor.