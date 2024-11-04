“Kuyumcu Kardeşler Altınlarla Kayboldu”

KAÇAN KUYUMCULARINORTAYA ÇIKAN İDDİALAR

Karşıyaka ilçesindeki Karşıyaka Çarşısı’nda yaklaşık 10 yıl boyunca kuyumculuk yapan İsmail K. ve ağabeyi Yalçın K., iddialara göre, toplamda 22 milyon TL değerinde altınla kayıplara karıştı. Müşteriler, dükkana geldiğinde iş yerinin kapalı ve boş olduğunu görerek dolandırıldıklarını anladı. Altınları İsmail K.’ye tamir veya yatırım amacıyla veren 23 müşteri, yaşanan durum üzerine polise başvurdu.

POLİSİN OPERASYONU VE GÖZALTILAR

Müşteriler, ifadelerinde dükkânın boş olduğunu ve İsmail K. ile iletişim kuramadıkları için şikayetçi olduklarını belirtti. Bunun üzerine polis, İsmail K. ve ağabeyi Yalçın K.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan iki kardeşin ev ve iş yerlerinde arama gerçekleştirildi. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin adreslerini tespit etti. Dün düzenlenen operasyonla Yalçın K., İzmir’in Buca ilçesinde; İsmail K. ise İstanbul’daki saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildiriliyor.

ŞÜPHELİDEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

İsmail K., yakalandıktan sonra soruşturma kapsamında “Kaçmadım, işlerim ters gittiği için borçlandım” şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu sözler, durumu daha da karmaşık hale getirdi ve olayın gelişimi merakla takip ediliyor.