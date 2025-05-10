Kuyumcu, Pırlanta Poşetini Attı. Kağıt Toplayıcı Buldu. A.A. Serbest Bırakıldı

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Tarih

6 Mayıs’ta Fatih Molla Fenari Mahallesi’nde bir kuyumcu dükkanında ilginç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kuyumcu çalışanı, iş yerindeki çöpleri toplarken dikkatsizlik sonucu içinde yaklaşık 200 bin dolar değerinde pırlanta bulunan poşeti çöp olarak attı. Çöpler ile birlikte bu pırlanta dolu poşeti atan çalışan, ardından işine geri döndü.

Kağıt Toplayıcının Bulduğu Pırlantalar

İş yeri sahibinin, ürünlerde bir eksiklik olduğunu fark etmesi üzerine durumu polise bildirmesiyle olay gelişti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kuyumcu çalışanının yanlışlıkla attığı pırlanta dolu poşeti kağıt toplayıcısı A.A.’nın aldığını belirledi. Polis hemen harekete geçerek A.A.’yı kısa sürede yakaladı ve gözaltına aldı.

Adli Süreç ve Pırlantaların Geri Verilmesi

A.A. hakkında “Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf” suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Ancak A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan bu olay sonucunda, 200 bin dolar değerindeki pırlantalar eksiksiz bir şekilde kuyumcuya iade edildi.