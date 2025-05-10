Kuyumcu, Pırlanta Poşetini Çöpe Attı

PIRLANTALARIN ÇÖPE ATILDIĞI ANLAR

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir kuyumcu çalışanı, dikkatini kaybederek 200 bin dolar değerinde pırlantaların bulunduğu poşeti dalgınlıkla çöpe attı. 6 Mayıs tarihinde gerçekleşen olayda, çöpteki pırlanta dolu poşeti gören bir kağıt toplayıcısı, eşyayı alıp uzaklaştı. Güvenlik kameraları, bu olayın anlarını kaydetti.

KUYUMCU YETKİLİLERİ DURUMU POLİSE İHBAR ETTİ

Kuyumcu çalışanı, poşetin kaybolduğunu fark ettikten sonra durumu hemen polise bildirdi. Polis, çöp kutusu çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek kağıt toplayıcısını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda kağıt toplayıcısı A.A., belirtilen suç eşyanın bulunmasıyla ilgili olarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kağıt toplayıcısı, pırlanta dolu poşeti aldığını kabul etti. Bu olayla bağlantılı olarak A.A. hakkında “Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçirilmiş Eşya Üzerinde Tasarruf” suçundan adli işlem başlatıldı. Olay, dikkat ve özveri gerektiren bir durumdur ve bu tür kayıpların önlenmesi için daha dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.