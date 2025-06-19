Kuyumcu Şikayetinin Ardından Şüpheliler Tutuklandı

İŞ YERİNE MÜŞTERİ OLARAK GELDİLER

Kağıthane’de 21 Mayıs’ta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran kuyumcu L.Ç. (38), iş yerine müşteri olarak gelen şüphelilerin altın satışını gerçekleştirdiğini fakat bu altınların sahte olduğunu fark ettiğini belirterek şikayetçi oldu. İhbar üzerine şüphelilerin yakalanması için Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hemen çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ekipler, güvenlik kameralarındaki görüntülerden biri kadın iki şüphelinin kimlik bilgilerini belirledi. Yapılan araştırmalar sonucunda, bu kişilerin Küçükçekmece ve Başakşehir’deki adresleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla N.T. (36) ve E.C. (27) gözaltına alındı.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden N.T.’nin daha önce 13, E.C.’nin ise 8 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.