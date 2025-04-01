Kuyumcudan 100 Bin TL’lik Altın Çalındı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN SOYGUN ANLARI

Hatay’da, bir kuyumcuyu ziyaret eden bir erkek ve kadın çifti, 100 bin TL değerindeki altın bilekliği kaşla göz arasında cebine atarak soygun gerçekleştirdi. Olay, Kırıkhan ilçesinin Barbaros Mahallesi’ndeki kuyumcuda meydana geldi. Gelen çift, altın satın almak amacıyla iş yerine girdi ve burada mağaza sahibinden altınlar hakkında bilgi almak istedi.

ÇALMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kuyumcu işletmecisi, çiftle ilgilenerek altınları göstermeye başladı. Bu sırada erkek şahıs, masanın üzerinde bulunan ve çeyrek altınla süslenmiş 100 bin TL değerindeki altın bilekliği, saniyeler içerisinde alabileceği bir fırsat olarak gördü ve cebine koydu. Çiftin bu anları, kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı.