Kuyumcudan Sahte Altın Şikayeti Geldi

KADIN VE ERKEK ŞÜPHELİLER YAKALANDI

21 Mayıs’ta Kağıthane’deki İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden kuyumcu L.Ç. (38), iş yerinde müşteri gibi gelen şüphelilerin altın satışı yaptığını ancak bu altınların sahte olduğunu fark ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Yapılan ihbar sonrası Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için hızla çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Polis, güvenlik kameralarına yansıyan bir şüphelinin görüntülerini inceleyerek, biri kadın olmak üzere iki şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda Küçükçekmece ve Başakşehir’deki adreslere düzenlenen operasyonlar neticesinde N.T. (36) ve E.C. (27) gözaltına alındı. İki şüphelinin daha önceden toplamda 21 suç kaydı olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan N.T. ve E.C., cezaevine gönderildi.