Haberler

Kuyumcudan Sahte Altın Şikayeti Geldi

KADIN VE ERKEK ŞÜPHELİLER YAKALANDI

21 Mayıs’ta Kağıthane’deki İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden kuyumcu L.Ç. (38), iş yerinde müşteri gibi gelen şüphelilerin altın satışı yaptığını ancak bu altınların sahte olduğunu fark ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Yapılan ihbar sonrası Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için hızla çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Polis, güvenlik kameralarına yansıyan bir şüphelinin görüntülerini inceleyerek, biri kadın olmak üzere iki şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda Küçükçekmece ve Başakşehir’deki adreslere düzenlenen operasyonlar neticesinde N.T. (36) ve E.C. (27) gözaltına alındı. İki şüphelinin daha önceden toplamda 21 suç kaydı olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan N.T. ve E.C., cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

TÜİK 2024 Ölüm Sayısını Duyurdu

2024'te Türkiye'de 489 bin 361 ölüm meydana geldi. Ölenlerin yüzde 54,8'i erkek, yüzde 45,2'si kadın ve en fazla ölüm nedeni dolaşım sistemi hastalıkları oldu.
Haberler

Altınordu’da Tarihi Mezar Bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki yol çalışmasında, Roma veya Bizans dönemine ait mezar kalıntıları ve insan kalıntıları tespit edildi. Kazı çalışmalarına devam ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.