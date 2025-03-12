Kuyumcudan Taç Çalan Kadın Yakalandı

KADIN ALTIN TACINI HIRSIZLIKLA ALDI

Kasımpaşa’da bir kadın, daha önce sevgilisiyle gittiği kuyumcudaki 250 bin lira değerindeki altın tacı almadı. İşyerinden ayrılan kadın, ertesi gün kuyumcuya tekrar gidip tacı, fotoğraf çekme bahanesiyle çalıp kaçtı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadını yakaladığında ifadesinde, “Sevgilim bana parası yok diye alamadı, o üzülmesin diye çaldım” dedi. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kadın adli kontrol ile serbest bırakıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 6 Mart Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Camiikebir Mahallesi’nde gerçekleşti. Firdevs Ç., olaydan bir gün önce erkek arkadaşıyla birlikte caddede bulunan kuyumcuya gitti. Kadın burada 250 bin lira değerindeki altın tacı beğendi. Ancak tacı alamadan sevgilisiyle birlikte kuyumcudan ayrıldı. Ertesi gün Firdevs Ç. yalnız olarak kuyumcuya gitti. Burada altın tacı isteyen kadın, cep telefonuyla birçok kez fotoğrafını çektikten sonra tacı çalıp kayıplara karıştı. Kuyumcu, kadını yakalamak için peşine düştü, ancak kadın izini kaybettirdi. Olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olayın ardından kuyumcunun şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi ve hırsızın Firdevs Ç. olduğu tespit edildi. Devam eden operasyonla kadın, Kadımehmetefendi Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. Gözaltına alınan Firdevs Ç.’nin evinde yapılan aramada çalınan altın taç bulundu.

Gözaltına alınan Firdevs Ç., emniyete götürüldü ve ifadesi alındı. Tacı çaldığı için “Sevgilimle gördük beğendik. O bana parası yok diye alamadı. Ben de o üzülmesin diye çaldım” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Firdevs Ç., ‘İşyerinden hırsızlık’ suçundan adliyeye sevk edildi. Kadın çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, evde ele geçirilen taç kuyumcuya teslim edildi.