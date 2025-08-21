Kuyumcular, Güvenilir Alışveriş Yapılmalı!

SURİYE ALTINI UYARISI

Kuyumcular, piyasada dolaşan ayarı düşük olan “Suriye altını” çeyreklerin farkına vararak vatandaşları güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları konusunda bilgilendiriyor. Bu çeyrek altınlar, 22 ayar yerine 21 ya da 20 ayar olarak piyasada satılan ürünler olarak dikkat çekiyor.

SAHTE ALTINLARIN ZORLUKLARI

Yapılan açıklamalara göre, bu altınlar Darphane tarafından değil, doğrudan piyasada basılıyor ve görünüm olarak gerçek çeyrek altınlarla karıştırılabiliyor. Kuyumcular, bu tür altınları bozdurmanın neredeyse imkânsız olduğunu belirtiyor çünkü geri almak istemiyorlar. Kuyumcu Varol Erdoğan, sahte altınları ayırt edebilmek için mihenk taşı testi gibi yöntemler kullandıklarını fakat vatandaşların mağduriyet yaşamaması için güvenilir yerlerden alışveriş yapmalarının en önemli unsur olduğunu vurguluyor.

DENETİM ÇAĞRISI

Kuyumcu Varol Erdoğan bu konuya dikkat çekerek, “Kuyumcular Odası bu konuda denetim yapmalı. Vatandaşlarımız mutlaka güvenilir yerlerden alışveriş etmeli” ifadelerini kullanıyor. Bu durum, hem alışveriş güvenliğini artırmak hem de sahte ürünlerin yayılmasını önlemek açısından önemli bir konu oluşturuyor.