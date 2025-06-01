Kuyumcuları Dolandıran Çift Tutuklandı

BARTIN’DA DOLANDIRICILIK OLAYI

BARTIN dahil olmak üzere toplamda 8 ilde kuyumcuları sahte altınlarla dolandıran M.S. (29) ve eşi S.S. (29), polis ekipleri tarafından titiz bir soruşturma sonucunda yakalandı. Çiftin yaptığı dolandırıcılığın miktarı 122 bin 700 TL olarak belirlendi. Farklı zaman dilimlerinde İstanbul, Bolu, Ordu, Zonguldak, Burdur, Kütahya, Ankara ve en son Bartın’daki kuyumculardan sahte altın bozdurdukları öğrenildi.

Durumu fark eden kuyumcular, polise bilgi verdi. İhbarın ardından, hemen bir çalışma başlatan ekipler, toplamda 148 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceledi. Antalya’dan kiraladıkları araç ile Bartın’dan çıkmak üzere olan çift, Amasra yolu Arıt kavşağında polis tarafından durduruldu. Ekipler, kuyumcuları dolandırdıkları belirlenen M.S. ve S.S.’yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan çift, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Çift, burada çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Dolandırıcılık olayı, yapılan çalışma ile aydınlatılmış oldu.