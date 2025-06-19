Kuyumcuya Sahte Altın Satanlar Yakalandı

Olayın geçtiği yer olan Kağıthane’de, bir kuyumcunun sahte altın satışıyla ilgili dolandırıcılık olayı gerçekleşti. Kısa süre içinde yakalanan şüpheliler, adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olay, 21 Mayıs Çarşamba günü Kağıthane’deki bir kuyumcuda gerçekleşti. Kuyumcu L.Ç. (38), polise başvurarak “İş yerime müşteri gibi gelen şahısların altın sattığını, bir süre sonra altınların sahte olduğunu fark ettiğini” ifade etti. Bu şikayet üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği’ndeki ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek olayı aydınlatmaya çalıştı.

POLİSİN OPERASYONU

Güvenlik kameraları sayesinde, şüphelilerden birinin tespit edildiği belirlendi. Polis, görüntülerdeki iki şüphelinin kimliklerini belirledi ve N.T. (36) ile E.C. (27) isimli kişileri Küçükçekmece ve Başakşehir’de düzenlenen operasyonlarla yakaladı. N.T. için 13, E.C. için ise 8 ayrı suç kaydının bulunduğu anlaşıldı.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli mercilere sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Kağıthane’deki kuyumcuyu hedef alan dolandırıcılara karşı alınan önlemler açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.