Kuyunun Tarihi Su Kaynağıdır

KUYUNUN TARİHİ VE ÖNEMİ

Eskişehir’in kırsal Süpüren Mahallesi’nde yer alan su kuyusu, yaklaşık 100 yıldır köyün ihtiyaçlarını karşılıyor. Görünümüyle mancınığa benzeyen bu ilginç su kuyusu, Odunpazarı ilçesindeki köy halkına içme suyu sağlamakta ve tarım ile hayvancılık faaliyetleri için de önemli bir su kaynağı olarak dikkat çekiyor. Geçmişten günümüze kadar gelen bu kuyu, köyün kuruluşuyla birlikte varlığını sürdürüyor ancak hangi dönemde kazıldığıyla ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor.

KÖYLÜ HATIRALARI

87 yaşındaki köy sakini Hacı Hüseyin, kuyu hakkında anılarını paylaşarak, “Ben 87 yaşındayım, bu kuyu çocukluğumdan beri hep vardı. Kuyuyu kimin kazdığını, kimin yaptırdığını bilmiyoruz. Bu köy 100 yıllık belki çok daha eski bir yerli köyü” diyor. Hacı Hüseyin, kuyuya olan bağlılığını belirtirken, şu an kullanıldığı durum hakkında da bilgi veriyor: “Kuyu şu anda kullanılmıyor. Sadece bazen inekler ve koyunlar buradan su içiyor. Kuyunun suyu bol.” Ayrıca, muhtarın gelecekte bir çeşme yapmayı planladığını ve su kaynağının bu kuyudan mı yoksa şehir şebekesinden mi karşılanacağı hakkında belirsizlik olduğunu ifade ediyor.