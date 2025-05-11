Haberler

Kuyunun Tarihi Su Kaynağıdır

KUYUNUN TARİHİ VE ÖNEMİ

Eskişehir’in kırsal Süpüren Mahallesi’nde yer alan su kuyusu, yaklaşık 100 yıldır köyün ihtiyaçlarını karşılıyor. Görünümüyle mancınığa benzeyen bu ilginç su kuyusu, Odunpazarı ilçesindeki köy halkına içme suyu sağlamakta ve tarım ile hayvancılık faaliyetleri için de önemli bir su kaynağı olarak dikkat çekiyor. Geçmişten günümüze kadar gelen bu kuyu, köyün kuruluşuyla birlikte varlığını sürdürüyor ancak hangi dönemde kazıldığıyla ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor.

KÖYLÜ HATIRALARI

87 yaşındaki köy sakini Hacı Hüseyin, kuyu hakkında anılarını paylaşarak, “Ben 87 yaşındayım, bu kuyu çocukluğumdan beri hep vardı. Kuyuyu kimin kazdığını, kimin yaptırdığını bilmiyoruz. Bu köy 100 yıllık belki çok daha eski bir yerli köyü” diyor. Hacı Hüseyin, kuyuya olan bağlılığını belirtirken, şu an kullanıldığı durum hakkında da bilgi veriyor: “Kuyu şu anda kullanılmıyor. Sadece bazen inekler ve koyunlar buradan su içiyor. Kuyunun suyu bol.” Ayrıca, muhtarın gelecekte bir çeşme yapmayı planladığını ve su kaynağının bu kuyudan mı yoksa şehir şebekesinden mi karşılanacağı hakkında belirsizlik olduğunu ifade ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Denizkurdu-2025 Tatbikatı’nı gerçekleştiriyor

Denizkurdu-2025 Tatbikatı'nda Bayraktar TB3 SİHA'ları, TCG Anadolu gemisinde otonom test uçuşlarına başladı. İki SİHA, sorunsuz bir şekilde kalkış ve iniş gerçekleştiriyor.
Haberler

Bayraktar TB3 SİHA’lar Tatbikatta Görev Alıyor

Deniz Kuvvetleri, DENİZKURDU-2025 Tatbikatı'nda Bayraktar TB3 SİHA'ları kullanarak kara hedeflerine MAM-L ile atış yaptı. SİHA'lar 24 sorti gerçekleştirdi ve otonom yetenekleriyle öne çıktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.